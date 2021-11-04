Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев из-за неблагополучной эпидобстановки объявил...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев из-за неблагополучной эпидобстановки объявил следующую неделю не учебной для школьников. Что касается дошкольных образовательных учреждений, точное решение по ним будет принято в ближайшее время. По предварительной информации, с 8 по 14 ноября в садах будут работать только дежурные группы для детей, чьи родители работают.ФОТО: https://www.pexels.com