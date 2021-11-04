Школьников региона ждёт еще неделя вынужденных каникул. О продлении выходных с 8-ого ноября сегодня...

Школьников региона ждёт еще неделя вынужденных каникул. О продлении выходных с 8-ого ноября сегодня заявил врио губернатора области Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «Я принял решение, что со следующей недели мы продлим школьные каникулы ещё на неделю. Это нам позволит ещё больше стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости, снять напряженность в наших больницах. Ещё раз выражаю огромную благодарность врачам, всем тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Но мы должны сделать так, чтобы давление на систему здравоохранения не увеличилось, поэтому следующая неделя для школьников будет также каникулярной. И, надеюсь, за это время мы стабилизируем ситуацию и перейдем уже к тому, чтобы не экстренно, а планово оказывать помощь пациентам”Каникулы продлены до 14 ноября. Отметим, ограничения не касаются детских садов. Работа муниципальных дошкольных учреждений, в том числе дежурных групп, будет продолжена с учетом потребностей родителей.