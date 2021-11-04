Существует несколько советов, которых следует придерживаться для того, чтобы не попасться на уловки мошенников...

В России проходит большое демографическое мероприятие – Всероссийская перепись населения, которая проводится с 15 октября по 14 ноября. Однако событием такого масштаба могут воспользоваться мошенники, представившись переписчиками, чтобы узнать личные данные граждан.Существует несколько советов, которых следует придерживаться для того, чтобы не попасться на уловки мошенников:Во время обхода у переписчика должны быть: удостоверение с указанием фамилии, которое действительно при предъявлении вместе с паспортом, шарф, жилет и сумка с символикой переписи, планшет со специальной программой переписи населения и электронным переписным листом.Пускать домой переписчика необязательно. На все вопросы можно ответить в подъезде.При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища.Следует помнить, что сообщать конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве