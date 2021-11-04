Задача – увеличивать гражданскую продукцию. Для начала до уровня 38%

Генеральный директор «Ковровского электромеханического завода» Владимир Родионов передал мэрии ключи от новых мини-погрузчиков. На каждом из них нанесён герб города. На заводе на днях побывал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Техника собрана по заказу местной администрации всего за две недели. На улицах города оружейников машины появятся впервые. Их функционал разнообразен. Предусмотрено боле 20 насадок, которые могут использоваться для уборки снега и мусора, а также для дезинфекцииу улиц. Для последнего к транспортному средству присоединяется бак с дезинфицирующей жидкостью.«Во Владимирской области – это второе производство по объёму выручки после «Завода имени Дегтярева». Каждые три последующих года будет «КЭМЗ» приносить по 10 млрд рублей выручки. Задача – увеличивать гражданскую продукцию. Для начала до уровня 38%», - подчеркнул гендиректор Владимир Родионов.Добавим, что глава региона также осмотрел выставку гражданской и военной техники, детали для которых производятся на ковровском предприятии.