Полицейские задержали обвиняемого на следующий день после совершенного преступления.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).В марте текущего года в дежурную часть полиции обратилась жительницы районного центра, сообщившая о совершенном на нее нападении. Потерпевшая пояснила полицейским, что в вечернее время, когда она возвращалась домой, на улице к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, стал требовать денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, женщина достала из сумки имевшуюся у неё наличность и отдала их нападавшему. С похищенным неизвестный с места преступления скрылся.Сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого на следующий день злоумышленник был задержан. В содеянном он сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.