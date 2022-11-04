Музей-заповедник «Александровская слобода» поздравляет всех граждан России с Днем народного единства! «Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 г.).

Музей-заповедник «Александровская слобода» поздравляет всех граждан России с Днем народного единства! «Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 г.).Александровская слобода, царская загородная резиденция, была непосредственно вовлечена в события смутного времени и сыграла ключевую роль в снятии блокады Москвы в 1610 г.Вплоть до осени 1609 г. польско-литовские отряды, получившие по имени их командира прозвище «сапеженцев», чувствовали себя полными хозяевами территории, пока не подошел русский арьергард, усиленный наемниками. Следом за полками М.В. Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди в Александровскую слободу пришли ополченцы из Москвы, Владимира, Ярославля, Тутаева (Романова), Ростова Великого, Костромы, Нижнего Новгорода. Как написал Н.М. Карамзин: «... уже Слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своей важностью. Туда стремились взоры и сердца сынов отечества: туда и воины, толпами и порознь, конные и пешие, немногие в доспехах, все с мечем или копием и с ревностью».Решающие сражения происходили с 28 ноября по 6 января. Сапега, получив известие о выступлении армии Скопина-Шуйского из Александровской слободы, снял осаду с Троице-Сергиева монастыря и без боя отступил к Дмитрову. А 12 марта 1610 года полки Скопина-Шуйского торжественно вошли в Москву.«И была в Москве радость великая, и начали во всех церквах в колокола звонить и молитвы Богу воссылать, и все радости великой преисполнились. Люди же города Москвы все хвалили мудрый добрый разум, и благодеяния, и храбрость Михайла Васильевича Скопина-Шуйского».Трагическая кончина талантливейшего полководца не позволила закрепить успех и окончательно избавиться от польско-литовских войск на территории России. И окончательное избавление Москвы от вражеского засилья осуществило ополчение К.М. Минина и Д.М. Пожарского 4 ноября 1612 г.И Александровская слобода вошла в учебники истории уже не только как опричная столица Ивана Грозного, а как место решающий битвы Смутного времени, где впервые был нанесен значительный урон войску оккупантов. И это дополнительный повод для гордости нашей малой родиной.