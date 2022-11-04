По сведениям синоптиков, 5 ноября во Владимирской области ожидается переменная облачность.
Ночью...
<a href="https://33live.ru/novosti/04-11-2022-5-noyabrya-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-sneg-s-dozhdem.html" target="_blank">5 ноября во Владимирской области ожидается снег с дождем</a> - По сведениям синоптиков, 5 ноября во Владимирской области ожидается переменная облачность.
Ночью...
[url=https://33live.ru/novosti/04-11-2022-5-noyabrya-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-sneg-s-dozhdem.html]5 ноября во Владимирской области ожидается снег с дождем[/url] - По сведениям синоптиков, 5 ноября во Владимирской области ожидается переменная облачность.
Ночью...