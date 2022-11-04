По сведениям синоптиков, 5 ноября во Владимирской области ожидается переменная облачность.Ночью местами небольшие осадки (снег, дождь). Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5…0°С, днём -1…+4°С.Фото: freepik

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