На шее городничего огромный – почти в ладонь – золотой крест. Цепочка – в палец толщиной – подчеркивает статус владельца. У попечителя богоугодных заведений, судьи, почтмейстера и помещиков кресты помельче – в соответствии со статусом! – но тоже весомые. Да вот же казус – трусов на них нет. А, как велит русская пословица, ты или их надень, или крест сними. Впрочем, помилуйте, какие же трусы, когда уважаемые в городе люди собрались отдохнуть в сауне. Правда, расслабиться им не получилось – помешало пренеприятное известие. Это – начало спектакля Сергея Женовача Лабардан-с по пьесе Николая Гоголя Ревизор. Корреспондент Дни.ру побывал на премьере в Студии Театрального Искусства.

На шее городничего огромный – почти в ладонь – золотойкрест. Цепочка – в палец толщиной – подчеркивает статус владельца. У попечителябогоугодных заведений, судьи, почтмейстера и помещиков кресты помельче – в соответствиисо статусом! – но тоже весомые. Да вот же казус – трусов на них нет. А, каквелит русская пословица, ты или их надень, или крест сними. Впрочем,помилуйте, какие же трусы, когда уважаемые в городе люди собрались отдохнуть в сауне. Правда, расслабиться им не получилось – помешало пренеприятное известие. Это –начало спектакля Сергея Женовача "Лабардан-с" по пьесе Николая Гоголя "Ревизор".Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере в "Студии Театрального Искусства".За без малого два столетия, которые прошли посленаписания Гоголем "Ревизора", нравы не изменились. И "водятся грешки" за многими служивыми людьми. Ведь, как известно, умныйчеловек не любит "пропускать того, что плывет в руки..." Иные и прямоговорят, что берут взятки, но только "борзыми щенками".Правда, показной набожности в чиновниках-хапугах стало как будто больше – кресты на груди, земные поклоны, широкое крестное знамение, непременножелание поставить "такую свечу, какой еще никто не ставил".Нет, не про XIX век писал Николай Васильевич, а про наш, где повсюду тольковидимость одна – добродетели, порядочности, приличия. Так и хочетсясмыть с тех, кто при власти, годами прилипшую грязь, и именно поэтому героев спектакляСергей Женовач помещает в сауну, где и пар, и бассейн, и мраморныележаки."Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и вботфортах со шпорами", – пояснял Гоголь в замечаниях для господ актеров образы.Но здесь причудливые костюмы не понадобились – на героях спектакля "Лабардан-с" естьтолько простынки. А то и вовсе причинные места они прикрывают тазиками,поворачиваясь к публике пятыми разной степени полноты точками.В этой сауне диалоги гоголевских героев обретают особую остроту,сатиричность и злободневность. Зрители узнают в них, кого видят каждый день втелевизоре и в присутственных местах – воров, рвачей, взяточников, готовых друг друга предать и подставить,лишь бы выслужиться перед столичным начальством.А начальство это в провинции готовы носить на руках – в прямом и переносном смысле. Мол, "нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание". Благо, играть роль чиновника из Петербурга Ивана Хлестакова выбран НикитаИсаченков. Он в точном соответствии с указанием Гоголя – "тоненький, худенький". Когда его, мертвецкипьяного, городничий (Дмитрий Липинский) выносит на руках из бассейна, зал лежит от смеха.Вообще, бассейн здесь –основное место действия. Нет ни дома городничего, ни гостиничного номер Хлестакова– только пар да вода. В бассейне совещаются и решают важные вопросы, в бассейнеобручаются и дают взятки. Сюда падают случайно и спускаются по-царски, здесьсмывают грехи и погружаются в новые. Большую часть спектакля актеры проводят вводе и под водой. Кажется, что пьяный чиновник из Петербурга уже и не всплывет вовсе – все перекрестились и выдохнули. Ан-нет – каскад брызг, и вот он, мокрый с головыдо ног, тот, который даже с Пушкиным на дружеской ноге! "Ах, какой приятный, какое тонкое обращение! " – ахает жена городничего Анна Андреевна (Варвара Насонова). "Ах, милашка!" – вторит ей дочь Мария Антоновна (Виктория Воробева)Особенно комично за этимнаблюдать на фоне Арии рабов из "Набукко", которая соседствует с Viva Villazonиз "Травиаты" Верди" и "Увертюрой" из оперы-буфф "Перикола" Жака Оффенбаха. Классикамузыкальная в сочетании с классикой литературной – что может быть чуднее дляантуража сауны и полуголых тел.Разве что "две необыкновенные крысы... черные, неестественной величины" из сна Городничего, которые "пришли, понюхали — и пошли прочь". С этих двух огромных крысы и начинается спектакль, обещающий восторг в каждое мгновение, хотя и идет он три с половиной часа.Не менее чудным кажется и название просоленнойи провяленной трески без хребтовой кости – лабардан! Ею потчевали в городкеХлестакова, и так уж ему понравился и вкус, и название!... Лабардан – самая зауряднаяпромысловая рыбешка. Как и сам Хлестаков. А если добавить к ней частицу "с", тополучается новый смысл. "С" в конце предложения или в конце фразы в ту пору обозначалавежливость к собеседнику, демонстрировала учтивость и этикет, будучи связанной со словом "сударь". Тоесть звучать, на самом деле, должно как "да, сударь" или "извольте,сударь". Потом, когда судари исчезли, словоерс приобрел уничижительное иироничное значение. Которое и использовал Гоголь в пьесе, а Женовач сделал "Лабардан-с"названием ее сценической версии.Она получился вкусной, как и рыбка, которая так глянулась главномугерою.