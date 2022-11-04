55 лет сегодня исполняется государственному предприятию Космическая связь. В Гусь-Хрустальном...

55 лет сегодня исполняется государственному предприятию "Космическая связь". В Гусь-Хрустальном районе находится один из его филиалов. Центр обеспечивает спутниковое покрытие от Москвы до Сибири. О прошлом и будущем станции "Владимир" - Александр Сыпченко.Эта центральная аппаратная станции спутниковой связи "Владимир"- один из важнейших стратегических объектов страны. Отсюда сигнал подается на спутник и далее распространяется на сеть приемных станций. Качество телевизионной картинки, мобильной связи, а также доступа в Интернет полностью зависит от работы этих людей. Мониторинг в режиме реального времени идет 24 часа в сутки.Иван Кужель, замначальника станции спутниковой связи "Владимир": "Должна быть идентичная картинка только с задержкой на ноль три секунды. Это сигнал передается на спутник и со спутника, это основное, плюс параллельно контролируется и мониторится этот сигнал техническими средствами."А это комплекс приемо-передающих антенн. Здесь их более 20, самая большая диаметром 25 метров, именно ее жители СССР видели в заставке программы "Время". Станция "Владимир" введена в эксплуатацию более полувека назад, но и по сей сей день остается флагманом космической связи.Сергей Кондрашов, начальник станции спутниковой связи "Владимир": "Зона покрытия Урал, Сибирь, Дальний Восток, районы крайнего Севера. Наша задача передать сигнал через спутник в эти районы."За свою многолетнюю историю наша станция была задействована во множестве важнейших проектов. От трансляции Олимпиады-80 в Москве до обеспечения телефонной связи с Кубой. Впереди будет еще множество стратегических задач. Качественная и надежная связь, к примеру - ключевое условие для исследования и развития Арктики.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. Вести Владимир