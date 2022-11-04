Случившееся с Анастасией Волочковой привело фанатов в ужас.

Случившееся с Анастасией Волочковой привело фанатов в ужас.Несмотря на окончание официальной карьеры, балерина продолжает радовать поклонников своим творчеством. Артистка дает благотворительные концерты и выходит на сцену в качестве модели.На этот раз Анастасия Волочкова прошлась по подиуму в рамках Недели моды Вячеслава Зайцева в показе дизайнера Татьяны Дорониной. Знаменитость продемонстрировала довольно откровенный наряд, состоящий из платья, больше похожего на купальник из бахромы, и высоких сапог. Интимные области балерины прикрывали лишь трусики.Судя по всему, Анастасия Волочкова осталась в полном восторге и от образа, и от самого мероприятия. Звезда отметила потрясающую атмосферу, царившую в зале.Однако не все разделили мнение балерины. В комментариях к видео на странице танцовщицы пользователи Сети раскритиковали модель платья, посчитав его вульгарным и совершенно не подходящем Волочковой. Также многие сравнили мероприятие с сельским показом мод где-то в глубинке.Шоу проходило в ТЦ "Ханой-Москва" рядом с кольцевой автодорогой. По мнению народа, замотанную в какую-то штору и порезанную на куски ткань Волочкову кинули в толпу зевак у МКАД, которые от скуки пришли поглазеть на полуголую балерину."Это показ моды? Сельский клуб 50+", "Вам очень не идет этот наряд, он вас слишком полнит. Да и остальные наряды больше напоминают показ в сельском клубе времен СССР", "Какие шторы стянули в своей деревне, то и нацепили", – написали в комментариях.