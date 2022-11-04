Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора...

Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской области обнаружены нарушения содержания многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.При осмотре объекта установлено, что:- имеются разрушения отмостки между подъездами №№ 2 и 3 (трещины, выбоины, просадки), по периметру дома через отмостку пробивается растительность;- на наружной поверхности запорной арматуры в тепловом узле дома в подвале имеются следы ржавчины, накипи и грязи;- в подвале подъезда № 3 выявлена утечка из трубопровода системы горячего водоснабжения.Нарушения при содержании общего имущества выявлены и при осмотре многоквартирного дома № 8 по ул.Ленина г.Кольчугино:- на трубопроводах сетей отопления и горячего водоснабжения имеется провисание теплоизоляции;- в подвальном помещении находится бытовой и строительный мусор, что затрудняет проход к инженерным коммуникациям;- на наружной поверхности запорной арматуры в тепловом узле дома в подвале также имеются следы ржавчины, накипи и грязи;- по периметру дома через отмостку пробивается растительностьПо результатам проверки прокурором в адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik