Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора...
Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской области обнаружены нарушения содержания многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
При осмотре объекта установлено, что:
- имеются разрушения отмостки между подъездами №№ 2 и 3 (трещины, выбоины, просадки), по периметру дома через отмостку пробивается растительность;
- на наружной поверхности запорной арматуры в тепловом узле дома в подвале имеются следы ржавчины, накипи и грязи;
- в подвале подъезда № 3 выявлена утечка из трубопровода системы горячего водоснабжения.
Нарушения при содержании общего имущества выявлены и при осмотре многоквартирного дома № 8 по ул.Ленина г.Кольчугино:
- на трубопроводах сетей отопления и горячего водоснабжения имеется провисание теплоизоляции;
- в подвальном помещении находится бытовой и строительный мусор, что затрудняет проход к инженерным коммуникациям;
- на наружной поверхности запорной арматуры в тепловом узле дома в подвале также имеются следы ржавчины, накипи и грязи;
- по периметру дома через отмостку пробивается растительность
По результатам проверки прокурором в адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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