Ковровская городская прокуратура помогла 73-летнему местному жителю вернуть деньги, потраченные на...

Ковровская городская прокуратура помогла 73-летнему местному жителю вернуть деньги, потраченные на лекарства - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в нарушение требований законодательства 73-летний местный житель, являющийся инвалидом и страдающий онкологическим заболеванием, с января 2022 года не был обеспечен жизненно важным лекарственным препаратом, назначенный лечебным учреждением по жизненным показаниям. В тоже время в связи с тем, что названное лекарство бесплатно не предоставлен, пенсионер был вынужден самостоятельно приобрести его за счет собственных средств, затратив более 300 тыс. рублей.По данному факту прокурор направил в Ковровский городской суд исковое заявление о взыскании с Департамента здравоохранения Владимирской области средств, затраченных на приобретение препарата.Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.Фото: freepik