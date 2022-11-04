В праздничные выходные москвичи и гости столицы смогут посетить фестиваль День народного единства на ВДНХ и оценить масштабы кулинарного разнообразия в России.

В праздничные выходные москвичи и гости столицы смогут посетить фестиваль "День народного единства" на ВДНХ и оценить масштабы кулинарного разнообразия в России.В этом году в Москве не будет крупных гуляний в День народного единства, который отмечают в стране 4 ноября, однако некоторые мероприятия все же состоятся, и их главная задача будет заключаться в помощи жителям присоединившихся к России регионов – Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Мероприятия, которые пройдут в столице в эти выходные, будут наполнены чувствами единства и гордости за страну. Во времена, когда российская культура и история отменяется на Западе, особенно важно защитить самобытность Родины, ее уникальность.Так, на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства", гости которого смогут попробовать и приобрести продукцию российских регионов, в том числе новых. Для поставщиков товаров этот фестиваль – шанс расширить круг покупателей. Как рассказал руководитель компании "Лавандовые сезоны" Никита Касаткин, места для производителей на фестивале предоставляются бесплатно."Мы делаем натуральные варенья, натуральные сиропы, пряники – например, из лаванды,имбиря. Также делаем сироп из чебреца. В общем, все на натуральных травах. Всеочень вкусно, полезно и без всяких добавок, химикатов", – сообщил он в беседе с "Дни.ру".К слову, лаванда ассоциируется у многих россиян с Крымом, ведь там есть множество ферм с этим растением.Товары "Лавандовых сезонов" – далеко не единственная диковинная продукция, которая будет представлена на фестивале "День народного единства" на ВДНХ. Необычные деликатесы привезут в Москву, например, из Республики Адыгея, Сахалинской области, Курской, Ленинградской и Калининградской областей.Представитель СПССК "Эко-Фермер" (г. Калининград) Андрей Пугач рассказал "Дни.ру", что их компания производит фуа-гра, утиные риеты, риеты с кусочками фуа-гра, паштеты, конфи из утиных бедрышек, каша по-фермерски с мясом утки в ассортименте и многое другое."Все это можно будет продегустировать и приобрести на фестивале", – отметил Пугач.Часть вырученных предпринимателями средств будет направлена на благотворительность. В денежной помощи сейчас особенно нуждаются жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также вооруженные силы РФ, задействованные в спецоперации, поэтому материальная поддержка будет оказываться именно им.Кстати, кухня Запорожской области тоже будет представлена на фестивале. Как рассказала предприниматель Мария Смирнова для "Дни.ру", на главной выставке страны посетителям предложат попробовать кулеш с рыбой, наваристый капустняк с салом, острый салат из свеклы (бурака), картофельные оладьи и мясо, приготовленное на огне."Гости смогут не только приобрести, но и, конечно же, посмотреть, как все это готовится", – рассказала она.В рамках фестиваля "День народного единства" также пройдут открытые кулинарные мастер-классы шеф-поваров. Эксперты в области кулинарии познакомят посетителей с гастрономическим разнообразием разных регионов России и раскроют секреты приготовления разных блюд – например, донского борща с бычками, мариупольской юшки, запеченной рыбы в глине.А еще посетителям фестиваля расскажут об особенностях и техниках приготовления блюд на открытом огне. За праздничное настроение будут отвечать ведущие. Они проведут образовательные викторины по географии и традициям России.Мероприятия в честь Дня народного единства пройдут, конечно же, не только на ВДНХ. С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом. Он будет посвящен истории обороны Москвы. Погрузиться в атмосферу событий прошлого можно будет с помощью кинохроники, стихов и песен военных лет, театрализованных постановок.С 3 по 6 ноября в учреждениях Москвы пройдет свыше 160 мероприятий, посвященных Дню народного единства. Жителям и гостям столицы наверняка будет интересно в эти дни посетить музеи, библиотеки, кинотеатры, парки и культурные центры, где пройдут тематические лекции, концерты, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Посетители смогут узнать больше о знаковых событиях, произошедших на территории России.