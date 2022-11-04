Православные верующие 5 ноября чтят память апостола от семидесяти Иакова и святителя Игнатия,...

Православные верующие 5 ноября чтят память апостола от семидесяти Иакова и святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.5 ноября на Руси также по традиции лакомились медом и совершали шуточный ритуал на увеличение урожая в следующем году. На Руси имя Иакова чаще всего изменяли до более привычного — Яков. В народе очень чтили апостола, он считался покровителем паломников.5 ноября на Руси занимались работой по дому, а также «привлекали» хороший урожай меда на следующий год. Для этого лакомились медом и подражали жужжанию пчел. Считалось, что чем больше меда съест хозяин и чем громче он будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем больше меда удастся собрать в будущем году.5 ноября «закармливали землю» от Казанского пирога. Крестьяне верили, что земля будет лучше плодоносить, если о ней думать. Поэтому поле не забывали и наведывались к нему осенью, когда на нём уже ничего не растет. Люди разламывали кусок пирога, который пекли на День иконы Казанской Богоматери, и разбрасывали его по полю, а потом ждали, чтобы прилетели зимние птицы (снегири, синицы, чечетки, свиристели, вьюрки) и своим пением успокоили землю. Кроме того, такой ритуал можно провести и для привлечения удачи.На Якова также готовили последние дрова на зиму. Апостол считался также покровителем мужской работы, поэтому 5 ноября принято заниматься сложными, тяжелыми делами. Хозяин дома проверял конскую сбрую и упряжь и, если необходимо, чинил ее.На ужин 5 ноября обязательно съедали кусочек лопуха — на Руси верили, что этот ритуал привлечет в жизнь удачу.День Якова рекомендуется провести спокойно и в кругу семьи.В день Якова ждали снега. По тому, как сильно земля окажется покрыта белым покрывалом, судили о предстоящей погоде: «Коли Яков с крупой, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет».Чего нельзя делать 5 ноябряКатегорически запрещается на Якова давать деньги в долг — считается, что средства не принесут счастья заемщику. Кроме того, велик риск, что назад деньги не вернутся.Также не рекомендовалось поручаться за кого-либо, особенно если это не близкий человек. Скорее всего, в итоге это обернется пятном на репутации или станет причиной большого количества дополнительных проблем и обязательств.В день Якова нельзя совершать покупки. Считалось, что если холостой парень ослушается этого запрета, то еще долгое время не сможет найти себе жену. Также нельзя браться за работу, которая предназначена для других людей — это может привести к нищете.Нельзя ссориться и выяснять отношения, особенно если это касается близких родственников. Все злое, совершенное 5 ноября, вернется обидчику с новой силой. Также не рекомендуется заниматься ремонтом обуви и мебели.Приметы на 5 ноябряВыпал снег и не растаял — зима будет теплой.С первого снега сорок дней до зимы, со второго — сама зима.К концу ноября наступит настоящая зима, если в этот день был град.Закат на Якова окрасил небо в яркие цвета — ненастная погода сохранится еще на несколько дней.Фото: https://www.pxfuel.com/