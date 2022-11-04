Не пропустите Субботние вести завтра в 8 утра: -Инженеры водоёмов. Как бобры заботятся об...

Не пропустите "Субботние вести" завтра в 8 утра:-Инженеры водоёмов. Как бобры заботятся об экосистеме и даже лечат людей?- По следам Достоевского. Зачем писатель приезжал во Владимир?- Флористика в интерьере. За что стоит полюбить искусственные растения?-Возраст не помеха. Какие горы штурмуют суздальские пенсионеры-путешественники?- Красною кистью рябина зажглась...А сколько всего сортов Невеженской?