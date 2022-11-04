Не пропустите Субботние вести завтра в 8 утра:
-Инженеры водоёмов. Как бобры заботятся об...
Не пропустите "Субботние вести" завтра в 8 утра:
-Инженеры водоёмов. Как бобры заботятся об экосистеме и даже лечат людей?
- По следам Достоевского. Зачем писатель приезжал во Владимир?
- Флористика в интерьере. За что стоит полюбить искусственные растения?
-Возраст не помеха. Какие горы штурмуют суздальские пенсионеры-путешественники?
- Красною кистью рябина зажглась...А сколько всего сортов Невеженской?