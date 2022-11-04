В честь Дня народного единства в столице пройдут сотни событий. Они посвящены русской культуре и искусству, традициям народов, истории и общему наследию нашей страны.

В честь Дня народного единства в столице пройдут сотни событий. Они посвящены русской культуре и искусству, традициям народов, истории и общему наследию нашей страны.4 ноября в Москве пройдет традиционная акция "Ночь искусств". В этом году она будет посвящена Году культурного наследия народов России. Состоится свыше 200 кинопоказов и театральных постановок, большинство из которых можно будет посетить бесплатно.В прошлом месяце произошло историческое событие – к России присоединились четыре региона, с которыми ее связывают исторические и культурные корни (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области). Поэтому единство народов большой страны станет главной темой мероприятий, которые пройдут в рамках "Ночи искусств".Горожане, которые не могут посетить мероприятия акции, имеют возможность присоединиться к ней дистанционно, ведь "Ночь искусств" состоится в том числе в онлайн-формате. Всего пройдет свыше 200 событий под слоганом "Искусство объединяет".Платные мероприятия – это нововведение акции. Денежные средства, вырученные с продаж билетов, будут направлены на поддержу защитников России. То есть посещая мероприятия "Ночи искусств", горожане фактически помогают тем, что стоит на защите границ Родины.Концертный зал "Зарядье" – одна из главных площадок акции. В 21:00 там начнется концерт Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением В. И. Федосеева. Этот коллектив является признанным интерпретатором творчества композитора Г. В. Свиридова. В концерте также примут участие солисты московского театра "Геликон-опера"."ВКонтакте" – официальный информационный партнер площадки "Ночи искусств" в "Зарядье". Трансляция будет осуществляться на странице парка в социальной сети.Еще одна крупная площадка – кинотеатр "Космос", где с 21:00 до 23:00 будет проходить киноконцерт "4 времени года". Для зрителей прозвучат песни из фильмов в исполнении отечественных звезд театра и кино (запланировано 10 песен, две музыкальные композиции и два поэтических представления).Ждет гостей и выставочный зал "Новый Манеж". Там выступят студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, творческий коллектив из Москвы, а также российские деятели искусств. Они исполнят рок-ораторию "Черный январь. Прошеное воскресенье". Начало в 14:00 и 18:00.А в 20:00 в "Новом Манеже" пройдет показ итоговой постановки культурно-просветительского проекта "Непокоренные", авторами которой являются деятели культуры Луганской Народной Республики, Москвы и других регионов России.ВДНХ также присоединяется к "Ночи искусств". На главной выставке страны 4 ноября с 18:00 до 22:00 можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции центра "Космонавтика и авиация", музея славянской письменности "Слово" и Музея ВДНХ. Также для всех желающих будет открыта выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева в павильоне № 31 "Геология".А еще на ВДНХ пройдут экскурсии – "Как письменность народы объединила" и "Люди. Единство. Космос". Музей кино приглашает на выставку "Мастер на все руки", которая приурочена к 90-летию оператора и изобретателя Игоря Черных.На Красной площади 5-7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Посетители увидят десятки единиц военной техники, тематические инсталляции, послушают стихи и песни военных лет, посмотрят кинохронику и театрализованные постановки, посвященные ноябрю 1941 года.В прошлом году к акции "Ночь искусств", которая тоже проходила и в офлайн– и в онлайн-формате, присоединились театры, музеи, библиотеки, культурные центры, галереи и школы искусств. Тогда жителям и гостям столицы показали премьерные спектакли, киноленты, театральные постановки и перформансы.Впервые "Ночь искусств" проводили онлайн, как не сложно догадаться, в 2020 году, когда действовали жесткие ограничения из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Благодаря такому формату аудитория акции увеличилась в 10 раз. Тогда общее количество зрителей составило свыше 1,3 миллиона человек.