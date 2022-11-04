Образы героев Отечества нашли отражение в уникальных произведениях мастеров Мстёры. О тех, кого ...

Образы героев Отечества нашли отражение в уникальных произведениях мастеров Мстёры. О тех, кого спустя века не забывают потомки в репортаже Веры Куликовой.Великий князь Александр Невский- солнце земли русской. Воитель, дипломат, защитник русской Веры и русской земли. Именно его образ- воплощение мужества, воли, святости- для своего диплома выбрала Арина Никитина, четверокурсница Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи. Название миниатюре дали слова самого святого благоверного князя- "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!".Арина Никитина, студентка Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Федора Модорова: "Мне всегда хотелось взять именно какого-то исторического персонажа, который вот не сейчас именно, а углубиться так скажем в прошлое. Он близок и к Владимирской земле, потому что еще вот и в целом очень сильный человек."Однокурсница Арины- Анна Лазарева- свою работу посвятила Герою двадцатого века. Первому космонавту планеты Юрию Гагарину.Анна Лазарева, студентка Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Федора Модорова: "Я выбрала тему "Покорение космоса" . Вот Юрий Гагарин-основой персонаж. Это такое знаковое событие. Первое в истории.Поэтому да волнует!"Творят выпускники под руководством народного художника России Владислава Некосова. Вот уже 35 лет признанный мастер преподает в Мстёрском художественном училище и Институте лаковой миниатюрной живописи. По словам мэтра, герои Отчизны и русский характер: непобедимость, щедрость, доброта, сострадание, великодушие всегда находили отражение в искусстве мастеров Мстёры. Нить традиций продолжают современные художники.Анна Лазарева, студентка Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Федора Модорова: "Я выбрала тему "Покорение космоса". Вот Юрий Гагарин-основой персонаж. Это такое знаковое событие. Первое в истории.Поэтому да волнует!"Творят выпускники под руководством народного художника России Владислава Некосова. Вот уже 35 лет признанный мастер преподает в Мстёрском художественном училище и Институте лаковой миниатюрной живописи. По словам мэтра, герои Отчизны и русский характер: непобедимость, щедрость, доброта, сострадание, великодушие всегда находили отражение в искусстве мастеров Мстёры. Нить традиций продолжают современные художники.Владислав Некосов, народный художник России, преподаватель Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи: "Исторически-то и приятно, что они эту тему берут потому что все зависит от того, кто чтит историю. Ведь история и рождает образы. История и рождает героев."Из Мстёры- маленького рабочего поселка - на Великую Отечественную войну ушла 1000 жителей. 600 человек не вернулись. В их числе - и отец художника. Федор Некосов погиб 23 февраля 42-ого года в Велижском районе Смоленской области. Эту миниатюру народный художник посвятил ему. Работа задумана как триптих. Ее Владислав Некосов посвятил всем бойцам и труженикам тыла. Триптих мастер создал к 75-летию Великой Победы.Владислав Некосов, народный художник России: "41-ый.Отправляют прямо с поля. Солдатки, некоторые из них уже в черных платках. Я это видел. Вот как раз , где сейчас стоит у нас училище здесь было поле."Народное искусство Мстёры- это целая галерея образов Героев России, заступников земных и небесных. В новых миниатюрах обязательно появятся изображения покровителей русского воинства.Валерия Борисова, кандидат наук, заведующая кафедрой профессиональных дисциплин Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Федора Модорова: "В этом году тема широкая "Моя Родина- благословенная Русь." Эта тема дает очень широкий диапазон возможностей выбора своих собственных сюжетов, тем, мотивов."Художники Центра традиционной лаковой миниатюры подчёркивают: российская история, великие победы предков- для них источник вдохновения. А потому на шкатулках- и русские богатыри, и тех, кто отстоял страну в 1945-ом.Евгений Соколов, директор Центра мстёрской традиционной лаковой миниатюры: "Сюжет он традиционен для нашего промысла поэтому мы его писали и с момента основания. В следующем году нашему предприятию будет столетний юбилей, и уже в послевоенное время в советское тоже прославляли и саму войну Отечественную и далее."А это еще один сюжет особой силы. Художник Анатолий Широков изобразил икону Богоматери и маршала Георгия Жукова на фоне Московского Кремля. В 1941 -м, когда фашисты были уже на подступах к столице, со святым образом Богородицы летчики облетели Москву. Враг не прошёл. Матерь- заступница будто раскинула свой покров над Россией. Нашей священной державой. Великой страной, которая так дорога сердцу каждого.Вера Куликова, Алексанжр Чунаев. Вести-Владимир