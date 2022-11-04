Юрий Антонов долгое время мучался от невыносимой боли и, наконец, отстрадал свое. Прощание уже состоялось.

Юрий Антонов долгое время мучался от невыносимой боли и, наконец, отстрадал свое. Прощание уже состоялось.Несколько лет певец Юрий Антонов мучался от страшных болей, которые сводили его с ума. Мужчина неудачно подвернул ногу целых три года назад, в результате чего у него случился разрыв мениска.Юрия Антонова отправили в больницу, где в срочном порядке прооперировали: более трех часов хирурги орудовали скальпелем, чтобы заменить коленный сустав на новый. Певец после признавался, что испытал болевые ощущения невероятной силы.Оказалось, что пусть за его ногу и боролись российские врачи, их труды не увенчались успехом. Антонов так и не смог ни оправиться от полученной травмы, ни избавиться от боли. Не помогли, впрочем, и австрийские доктора.В начале 2022 года проблема Юрия Антонова усугубилась: началось обострение. Отстрадавший свое певец решился на крайние меры. Он решил закончитьсвоюстарую жизнь: временно уехал в Европу на лечение."Нахожусь за границей, обошлось без операции", – поделился певец.Так что россияне ненадолго простились с Юрием Михайловичем, который, мы уверены, вернется в Россию и порадует всех поклонников крепким здоровьем. Ведь именно оно важно для того, чтобы Юрию Антонову, как и любому другому творческому человеку, хотелось творить.