В Энергетике после вмешательства «Шестого канала» оперативно отремонтировали опору линии электропередач, которая, по словам местных жителей, могла упасть со дня на день. Напомним, на улице

В Энергетике после вмешательства «Шестого канала» оперативно отремонтировали опору линии электропередач, которая, по словам местных жителей, могла упасть со дня на день. Напомним, на улице Совхозной, у дома №1 опора, состоящая из двух деревянных столбов, буквально разошлась на части. Визуально создавалось впечатление, что один из столбов висит в воздухе. Железобетонное основание вертикального столба давно развалилось