Последние пять лет цены росли на 41% каждый год.

Последние пять лет цены росли на 41% каждый год.Новостройки в Сочи по стоимости догнали жилые комплексы в столице. Последние пять лет ежегодный рост цен в городе-курорте в среднем составлял 41%. Максимальный прирост был зафиксирован в 2021 году на фоне пандемии и мер по ограничению строительства в городе.В 2022 году динамика роста цен на перегретом жилищном рынке наконец-то замедлилась. Сократились и продажи застройщиков – на 40% в годовом выражении. При этом предложение жилья продолжает расти. Площадь реализуемых квартир в новостройках сейчас достигла 811 тыс. "квадратов" – на 62% больше, чем годом ранее.Самое доступное жилье класса "эконом" за первое полугодие подешевело на 8%, до 193 тыс. рублей за "квадрат". Год назад эконом-класс продемонстрировал 55-процентный рост.Проекты класса "комфорт" подорожали на 6%, класса "бизнес" – на 9%, до 270 тыс. и 415 тыс. рублей за кв. м соответственно.Все еще продолжает активно дорожать класс «элит» – на 42% за шесть месяцев, до 986 тыс. рублей за кв. м.Аналитики отмечают, что резкий рост цен в последние годы – процесс искусственный. В Москве высокая стоимость объясняется качественным отличием столицы от регионов, в том числе в плане инфраструктуры. В Сочи данные условия не соблюдаются.