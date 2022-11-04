Вера Брежнева поделилась переживаниями с подписчиками своего блога.

Вера Брежнева поделилась переживаниями с подписчиками своего блога.Артистка опубликовала "сторис" с букетом алых роз. Правда, красиваю картинку сопроводила печальным текстом, в котором вспомнила своего любимого мужчину. К сожалению, человека уже нет в живых – отец певицы скончался семь лет назад. 3 ноября отец Веры Брежневой, урожденной Галушки, отметил бы свой 68-й день рождения.Возможно, в этот день артистка вспомнила, как роняла слезы у гроба родного человека, провожая его в последний путь. "Чувствую, что он оберегает нас с небес. Скучаем очень", – написала Вера Брежнева.Стоит отметить, что знаменитость сейчас проживает в Италии. Туда она перебралась сразу после начала февральских событий. Певица, получившая славу на русскоязычной сцене, отреклась от России и объявила себя украинской певицей, хотя еще год назад просила себя так не называть.Помимо этого, певица занялась благотворительностью и начала давать концерты в Европе. Правда, свою первую песню на мове Вера Брежнева записала всего несколько недель назад. Интересно, поет ли экс-солистка "ВИА Гра" свои русские хиты?Впрочем, народ этот вопрос интересует в меньшей степени, чем слухи вокруг развода с Константином Меладзе. Поговаривают, будто бы пара уже оформила расставание и живет отдельно. Якобы причиной разлада в семье стали разные политические взгляды, однако пара пока никак не комментирует ситуацию.