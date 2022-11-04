Начались продажи в 40 новых корпусах.

Начались продажи в 40 новых корпусах.По итогам октября на столичном рынке жилья начались продажи в двух новых жилых комплексах – проекте от компании "РКС-Девелопмент" в Даниловском районе и микрорайоне "Дзен-кварталы" от группы "А101" в Новой Москве.Если рассматривать уже реализуемые проекты, то внутри МКАД в октябре начались продажи в 14 корпусах, за МКАД – в 26 корпусах (в том числе 17 домов в Новой Москве).Внутри МКАД самые дешевые квартиры предлагаются в новых корпусах в жилых комплексах от группы "ПИК". В микрорайоне "" в районе Чертаново Южное квартиру-студию площадью от 19,9 кв. м можно приобрести по цене от 5,1 млн рублей. В квартале "" цены на жилье площадью от 19,8 кв. м стартуют от 5,9 млн рублей. Строительство корпусов завершится в конце 2024 – начале 2025 года.За МКАД самый низкий ценник действует в комплексе "" от группы "Самолет" в Новой Москве. Квартиры площадью от 21,7 кв. м предлагаются по цене от 4,2 млн рублей. Ввод новых домов ожидается до конца 2024 года.От 4,3 млн рублей начинаются цены в новых домах в проекте "" от ГК "ПИК" на Варшавке. Минимальная площадь квартир – 20 кв. м. Корпуса будут также построены до конца 2024 года.