Вместо решеток и колючей проволоки - возможность работать и жить практически обычной жизнью. Как в...

Вместо решеток и колючей проволоки - возможность работать и жить практически обычной жизнью. Как в суздальском исправительном центре отбывают наказание те, кто встал на путь исправления - расскажет Максим Калашников.График работы 2 через 2, с перерывами на обед. А в выходные - встречи с родными и прогулки по Суздалю. Казалось бы - обычный распорядок, но работают здесь осужденные. Парвина Хамидова отбывает наказание по наркотической статье. Шесть лет провела в колонии. В сентябре прошлого года её, в качестве поощрения за образцовое поведение, перевели в исправительный центр. Прошлое вспоминать не любит, говорит, нужно строить новую жизнь.Парвина Хамидова, осуждённая: "С того момента, как я нахожусь в Суздале, у меня всё изменилось.Здесь всё по-другому, конечно. Привыкаешь уже к обычной жизни "до", как это случилось. И это очень хорошая, как сказать, терапия, что ли."Осуждённые работают в туристическом комплексе. Среднемесячная зарплата - порядка двадцати семи тысяч рублей. Часть денег вычитают: это штрафы и выплаты по постановлению суда, подоходный налог и плата за услуги ЖКХ. Остальное выдаётся на руки. Начальство сотрудниками довольно.Ирина Морева, заведующая хозяйственным отделом турцентра: "Нареканий вообще никогда, никаких. Всё, что мы здесь видим, это создано, в принципе руками этих девочек - чистота, порядок."Контингент - , как правило, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести. Женщины проживают в двухэтажном здании, которое больше похоже на гостиницу. Комнаты рассчитаны на шесть человек. Есть общая кухня, где в свободное время можно приготовить всё, что захочется. За продуктами обитательницы исправительного центра ходят сами.Ольга, осуждённая: "У нас выходной - уборка, стирка. Готовим, в магазин сходим. В шахматы вечером поиграем, телевизор посмотрим. С родственниками созвонимся."В учреждении проживают 69 человек. Но свобода - обманчивое впечатление. Женщины должны соблюдать график, а все выходы за территорию корпуса строго контролируют сотрудники ФСИН. За нарушение порядка можно отправиться обратно в колонию.Алексей Чудин, заместитель начальника УФСИН России по Владимирской области: "Это опять же исключение из правила. За всё время пока 3, наверное, таких у нас было. В основном - это касается мужчин. Это или нарушение распорядка дня, неоднократное. Или же употребление спиртных напитков. Здесь, скажем так, неотвратимость наказания не избежать."Во Владимирской области, кроме суздальского, действует ещё четыре исправительных центра. Всего в них отбывает наказание порядка 250-ти человек. Как говорят сотрудники ФСИН, трудотерапия - важный этап ресоциализации, который помогает осуждённым адаптироваться к жизни на свободе.Максим Калашников, Семён Карпов, Вести-Владимир