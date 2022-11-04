Россия сегодня отмечает государственный праздник- День народного единства. Масштабные торжества,...

Россия сегодня отмечает государственный праздник- День народного единства. Масштабные торжества, приуроченные к этой дате, продолжаются в эти минуты в Суздале.Начались они ранним утром, в администрации Суздальского района. Губернатор Александр Авдеев встретился с ведущими общественниками области: активистами общественных организаций и благотворительных фондов, волонтёрами, которые помогают российским военным, мобилизованным землякам и их семьям. Теми, кто встречает вынужденных переселенцев и оказывает им всемерную поддержку, отправляет гуманитарную помощь на Донбасс, в том числе в подшефный Докучаевск, занимается патриотическим воспитанием молодёжи и сохранением исторической памяти.На встрече глава региона Александр Авдеев поблагодарил общественников за их колоссальный труд, тепло сердец и тот вклад, который они вносят в дело укрепления национального единства, доказывая: #МыВместе. И во время вызовов и испытаний только единение позволит преодолеть трудности. Общественникам Александр Авдеев вручил награды.Сегодня Суздаль принимает и патриотический пробег, посвященный Дню Народного единства. Он стартовал из Владимира. Пробег- инициатива Молодой гвардии "Единой России". По главной улице Суздаля- города, неразрывно связанного с именем национального героя Дмитрия Пожарского, проехали автомобили с государственными символами и российским триколором.А в 11.00 в стенах Спасо-Евфимиевой обители Суздаля состоялся торжественный митинг. Его участники собрались возле Мавзолея Дмитрий Пожарского, воссозданного по народной инициативе и на народные средства, как и много лет назад. К усыпальнице, где покоится национальный герой России, один из руководителей Народного ополчения 1612-ого года, освободившего Москву от поляков, сохранившего само понятие русского государства, сегодня возложили цветы. Памятный митинг возглавил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, секретарь регионального отделения "Единой России". Участниками торжественной церемонии стали представители всех органов власти, Общественной Палаты, национальных диаспор.Какие предложения звучали сегодня в рамках диалога с общественниками, почему ключ к единению- уважение к отечественной истории? Об этом- в репортаже Марии Платанюк сегодня в итоговом выпуске, сразу после федеральных "Вестей".