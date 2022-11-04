Торжества по случаю Дня народного единства прошли в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря. В мероприятии участвовали представители власти и общественных организаций.

Торжества по случаю Дня народного единства прошли в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря. В мероприятии участвовали представители власти и общественных организаций. Они возложили цветы к усыпальнице с мощами князя Дмитрия Пожарского.. Здесь же прошёл торжественный митинг.«Мы не должны забывать, что когда мы разрознены, наш враг всегда воспользуется нашей слабостью. Так это было в 1612 году. Потребовались годы, чтобы восстановить целостность государства», - отметил губернатор области Александр Авдеев.День народного единства празднуется в России с 2005 года. Торжество посвящено освобождению Москвы от польских интервентов. Накануне в «Александровской слободе» праздника.