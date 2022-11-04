Сдать школу планируется во второй половине 2023 года. На её возведение выделено 555 млн рублей.

Подмосковная строительная фирма «Мегаполис» приступила к строительству школы на 500 мест в Вязниках. Объект появится на улице Владимирской.Новый корпус СОШ №9 будет трёхэтажным. Площадь учреждения составит 10 тысяч квадратных метров. В здании разместятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, современные классы и лаборатории. На улице появится открытая игровая площадка.На стройке уже установлено ограждение, вырублены кустарники и поросль деревьев. Подрядчик приступит к выносу коммуникаций. Техника роет котлован для фундамента. В ближайшие дни строители привезут бетонные блоки и плиты перекрытия.Сдать школу планируется во второй половине 2023 года. На её возведение выделено 555 млн рублей.