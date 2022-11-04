В День Народного единства- маршрутом- Владимир-Суздаль. В город, напрямую связанный с именем...

В День Народного единства- маршрутом- Владимир-Суздаль. В город, напрямую связанный с именем Дмитрия Пожарского, колонна автомобилей въехала с российскими флагами. Патриотический пробег - часть торжеств в честь государственного праздника. Глава региона Александр Авдеев приветствует участников пробега- активистов "Единой России" и волонтёров "Молодой гвардии".Павел Кутузов, руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России": "Ребята возлагают цветы к памятнику Дмитрию Пожарскому. Тем самым отдавая дань памяти подвигу нашего народа в событиях 1612-ого года."Спасо-Евфимиев монастырь. Особое место на карте области и всей страны. К месту упокоения Дмитрия Пожарского, одного из руководителей Народного ополчения 1612 года, идут сотни людей. Древняя обитель встречает колокольным звоном.Мария Платанюк: "Мраморный мавзолей на месте захоронения Спасителя Отечества, национального героя России, суздальского князя Дмитрия Пожарского был торжественно открыт в 2009-ом, памятник стал точной копией своего предшественника. А ещё- символом благодарной исторической памяти и, конечно же, символом единения. Это был по-настоящему народный проект, реализованный на народные средства."На площади возле возрожденного мавзолея- первые лица области, ведущие общественники, представители патриотических объединений, священнослужители, юнармейцы... На торжественном митинге губернатор Александр Авдеев говорит об исторических параллелях. Больше 4 столетий назад Ополчение - представители разных сословий, национальностей, вероисповедания освободили Москву, изгнав польских интервентов. Сегодня, во время вызовов и угроз, ЕДИНСТВО вновь становится нашим щитом. И вновь на защиту Отечества встают те, кому важна его судьба.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия": "Жизнь нас научила тому, что единство- это то оружие, которое противостоит любому злу в мире, кто бы это ни был. Этот день напоминает нам всем: и напоминает старшему поколению, и напоминает молодёжи о том, что в единстве наша сила, сила нашего общества, сила нашего народа."Впервые всенародный праздник отметили 4 ноября 2005-ого. Все эти годы, сначала к мемориалу, а затем и к восстановленному Мавзолею приезжает председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв. Он уверен: слова о сплоченности и воинской славе обретают особый смысл.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Непростая ситуация в нашей стране, непростая ситуация в мире, вокруг страны, и, конечно, правильно, что сегодня все граждане все жители нашей страны объединились на борьбу с иноземным злом. Нас поддерживают, на самом деле, многие граждане мира."В День Казанской Иконы Божьей матери митрополит Тихон вспоминает подвиг Патриарха Гермогена. В Смуту Святейший рассылал грамоты "в города и земли" с призывом объединиться. Гермоген погиб в земляной тюрьме, когда второе земское ополчение уже набирало силу. В самые сложные годы выстоять стране помогала и духовная опора, подчёркивает владыка Тихон. Эта истина- в национальном гимне.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: "Там же великие слова: "Россия- священная наша держава, хранимая Богом родная земля. Почему эти слова священны? Священны только там, где есть жертвенный подвиг, тогда и появляется это слово- священный."Разговор- о тех, кто защищает Родину сегодня. О тех, кто их поддерживает. Встреча с общественниками прошла в здании администрации Суздальского района. За одним столом те, кто помогает мобилизованным землякам, их семьям, вынужденным переселенцам, мирным жителям Донбасса. Личным примером доказывая: МЫВМЕСТЕ. На встрече с губернатором сопредседатель регионального штаба Народного Фронта Наталья Палаткина зачитала письмо от одного из наших бойцов.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта: "Очень соскучились по сладкому и кофе. Говорят, кофе выпьешь, и легче на посту. Все передают огромный привет нашей родине- Владимиру и говорят: "Мы всё выдержим! Вы только нас не забывайте".Александр Авдеев поддержал инициативу создания единого фонда помощи владимирским защитникам. И вручил лучшим общественникам региона награды. В благодарность за труд ради общей ПОБЕДЫ.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".