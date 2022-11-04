Учреждение является одних из самых крупных в регионе.

Во Владимире школа №36 отметила 45-летий юбилей. Учреждение является одних из самых крупных в регионе. В 63 классах обучается 1705 человек.Как рассказала директор Елена Кувшинова, что за десятилетия учебное заведение подготовило около 5,5 тысяч выпускников: 274 окончили школу с медалью, а 20 - вернулись работать учителями.Сегодня здесь трудятся 104 педагогических работника: три Заслуженных учителя РФ, 11 отличников народного просвещения и почётные работники общего образования РФ. В разные годы шесть сотрудников становились победителями Всероссийского конкурса «Учитель года».В 2000 году школа вошла в число 100 лучших в стране.