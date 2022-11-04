Во Владимире успешно завершены работы по нацпроекту Безопасные и качественные дороги - сообщает...
Во Владимире успешно завершены работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" - сообщает пресс-служба городской администрации.
Составляя адресный перечень большого ремонта, городские власти выбирали дороги с наиболее интенсивным автомобильным трафиком и движением общественного транспорта. В этом году по нацпроекту изначально планировалось капитально отремонтировать 15 дорожных объектов. Однако в результате экономии, достигнутой по итогам открытых конкурсов, перечень ремонтируемых дорожных объектов удалось дополнить еще двумя дорожными участками.
На сегодня во Владимире комиссионно приняты все 17 отремонтированных дорог общей протяженностью 11,7 километров:
- ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина);
- ул. Погодина (от ул. Добросельской до Красносельского проезда);
- ул. Гагарина (от д. № 7 по ул. Гагарина до Манежного тупика);
- ул. Институтский город (от ул. Славной до д. №3-в по ул. Михалькова);
- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Лыбедской магистрали);
- ул. Большая Нижегородская (от д. № 71-г до д. №77 по ул. Большая Нижегородская);
- Московское шоссе (от д. №79-а по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва);
- ул. Большая Московская (от ул. Осьмова до ул. Златовратского);
- ул. Большая Московская (от д. № 1 по ул. Большая Московская до ул. Музейной);
- ул. Добросельская (от Суздальского проспекта до ул. Егорова);
- Рокадная дорога (от д. №41 по ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе);
- ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Северной);
- ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-Ямского переулка);
- Юрьев-Польского шоссе (от д. № 133 по ул. Горького до автодороги «Юрьев- Польское шоссе - Сновицы»);
- участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово;
- ул. Благонравова (в районе д. № 3 по ул. Благонравова);
- ул. Толмачевская (от федеральной трассы М-7 «Волга» до д. № 8-а по ул. Толмачевская).
На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году во Владимире было направлено 250 млн руб., из которых 200 млн руб. поступили из федерального бюджета, еще 50 млн руб. - из городского.
В рамках национального проекта наряду с дорогами мэрия оборудовала в этом году светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» 12 пешеходных переходов.
Фото: администрация города Владимира