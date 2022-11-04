Во Владимире успешно завершены работы по нацпроекту Безопасные и качественные дороги - сообщает...

Во Владимире успешно завершены работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" - сообщает пресс-служба городской администрации.Составляя адресный перечень большого ремонта, городские власти выбирали дороги с наиболее интенсивным автомобильным трафиком и движением общественного транспорта. В этом году по нацпроекту изначально планировалось капитально отремонтировать 15 дорожных объектов. Однако в результате экономии, достигнутой по итогам открытых конкурсов, перечень ремонтируемых дорожных объектов удалось дополнить еще двумя дорожными участками.На сегодня во Владимире комиссионно приняты все 17 отремонтированных дорог общей протяженностью 11,7 километров:- ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина);- ул. Погодина (от ул. Добросельской до Красносельского проезда);- ул. Гагарина (от д. № 7 по ул. Гагарина до Манежного тупика);- ул. Институтский город (от ул. Славной до д. №3-в по ул. Михалькова);- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Лыбедской магистрали);- ул. Большая Нижегородская (от д. № 71-г до д. №77 по ул. Большая Нижегородская);- Московское шоссе (от д. №79-а по пр. Ленина до ул. Верхняя Дуброва);- ул. Большая Московская (от ул. Осьмова до ул. Златовратского);- ул. Большая Московская (от д. № 1 по ул. Большая Московская до ул. Музейной);- ул. Добросельская (от Суздальского проспекта до ул. Егорова);- Рокадная дорога (от д. №41 по ул. Полины Осипенко до ул. Усти-на-Лабе);- ул. Тракторная (от ул. Асаткина до ул. Северной);- ул. Казарменная (от ул. МОПРа до Ново-Ямского переулка);- Юрьев-Польского шоссе (от д. № 133 по ул. Горького до автодороги «Юрьев- Польское шоссе - Сновицы»);- участок автодороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово;- ул. Благонравова (в районе д. № 3 по ул. Благонравова);- ул. Толмачевская (от федеральной трассы М-7 «Волга» до д. № 8-а по ул. Толмачевская).На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году во Владимире было направлено 250 млн руб., из которых 200 млн руб. поступили из федерального бюджета, еще 50 млн руб. - из городского.В рамках национального проекта наряду с дорогами мэрия оборудовала в этом году светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» 12 пешеходных переходов.Фото: администрация города Владимира