С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176922 владимирцев.

Во Владимирской области 4 ноября выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Суздальском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Юрьев-Польском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176922 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49143 заболевших во Владимире, 20882 - в Ковровском районе и 19139 - в округе Муром.