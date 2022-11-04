Собинский городской суд вынес приговор местному жителю, который управлял автомобилем, находясь в...

Собинский городской суд вынес приговор местному жителю, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по той же статье.В районе д. № 7 по ул. Димитрова он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Собинскому району. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года 3 месяца.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik