По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 47 новых случаев...

По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 47 новых случаев заражения COVID-19:10 сл. в г.Владимире,3 сл. в Муромском,8 сл. в Ковровском,1 сл. в Петушинском,1 сл. в Александровском,2 сл. в Юрьев-Польском,4 сл. в Гусь-Хрустальном,2 сл. в г. Радужный,1 сл. в Киржачском,1 сл. в Камешковском,1 сл. в Меленковском,2 сл. в Вязниковском,1 сл. в Суздальском