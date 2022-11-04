По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 47 новых случаев...
По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 47 новых случаев заражения COVID-19:
10 сл. в г.Владимире,
3 сл. в Муромском,
8 сл. в Ковровском,
1 сл. в Петушинском,
1 сл. в Александровском,
2 сл. в Юрьев-Польском,
4 сл. в Гусь-Хрустальном,
2 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Киржачском,
1 сл. в Камешковском,
1 сл. в Меленковском,
2 сл. в Вязниковском,
1 сл. в Суздальском