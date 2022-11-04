В конце октября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 44-летний местный...

В конце октября в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 44-летний местный житель по факту кражи имущества из принадлежащей ему квартиры - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Мужчина пояснил, что входная дверь была явно открыта ключом.Вскоре полицейские выяснили, что к краже может быть причастна 53-летняя знакомая потерпевшего.Женщина была задержана на территории Александровского района и дала признательные показания. Как выяснилось, воспользовавшись ранее похищенным ключом, она незаконно проникла в квартиру приятеля, откуда похитила телевизор и бытовую технику стоимостью 49 000 рублей. Похищенное имущество задержанная успела продать, а на вырученные деньги приобрела спиртные напитки.Местная жительница дала признательные показания, причиненный ущерб обязалась возместить.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik