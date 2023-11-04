На международной выставке-форуме «Россия» Владимирская область представляет уникальную...

На международной выставке-форуме «Россия» Владимирская область представляет уникальную экспозицию.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, сегодня (4 ноября) состоялось знаковое для всех 89 регионов страны событие - открытие Международной выставки-форума «Россия».Церемония открытия стартовала с масштабного флешмоба на 10 площадках ВДНХ одновременно. Программа продолжилась спектаклем «1000 первых» на главной уличной сцене.Тысячеголосый детский хор исполнил композиции про все города России и её новые регионы.Вечером запланирован праздничный театрализованный концерт ко Дню народного единства с участием известных российских артистов и музыкально-мультимедийное шоу «Портал в будущее».Наш регион представляет на выставке свой экономический, туристический, культурный и гастрономический потенциал.Уникальный стенд Владимирской области расположен в павильоне №75 среди экспозиций регионов Центрального федерального округа. Его основная идея – стремительное движение региона к развитой инновационной экономике и социальной сфере с опорой на историю, культуру и традиции.Ключевой элемент экспозиции – белокаменное зодчество. Портал стенда отсылает посетителей к образам храма Покрова на Нерли, Дмитриевского и Успенского соборов.«Позади – месяцы работы. Мы подошли к делу основательно, с огромным уважением к труду и достижениям земляков. Их труд вдохновляет нас на новые свершения. Вот об этом экспозиция 33-го региона. Здесь великое прошлое, достойное настоящее и удивительное будущее встречаются вместе», - отметил Губернатор Александр Авдеев.Посетителей владимирского стенда ждёт много интересного - от презентаций, мастер-классов, встреч и культурных программ до многофункциональной капсулы и путешествия в мир фармацевтики, молекулярной физики (с помощью дополненной реальности).Частью владимирской выставочной экспозиции станут огромный Покровский пряник размером 2 на 3 метра и коллекция народных костюмов мастеров области, созданных в рамках проекта «Живая нить традиций».Важно:14 января 2024 года на выставке «Россия» пройдёт День Владимирской области. Сообщается, что для посетителей ВДНХ наш регион готовит обширную концертно-театральную программу, в том числе для детей. Запланирован ряд деловых и образовательных мероприятий. На улице гостей будут катать на тройке и владимирском тяжеловозе. Посетителей ждёт много интересного, познавательного и вкусного, в том числе возможность попробовать рекордный Покровский пряник!Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области