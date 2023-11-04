Что удалось найти на месте падения истребителя ЛА-5 во Владимирской области? Завершились раскопки...

Что удалось найти на месте падения истребителя ЛА-5 во Владимирской области?Завершились раскопки на месте падения учебного истребителя ЛА-5.Напомним, авиакатастрофа произошла в Собинском районе 23 сентября 1944-го года у деревни Угор. Мы уже рассказывали об этих изысканиях.В минувшие выходные поисковикам удалось обнаружить офицерскую вкладную книжку и комсомольский билет пилота, курсанта Высшей офицерской школы воздушного боя - Василия Мезина.А также из земли был извлечен фрагмент двигателя с заводским номером, который совпадает с указанным в акте расследования авиакатастрофы.Ранее были обнаружены останки лётчика.На церемонию захоронения в Собинский район должны прибыть две племянницы офицера, которые живут в Крыму.Фото: https://t.me/SU_SKR33