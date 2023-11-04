История «Хранителя», покорившего сердца жителей Владимира Продолжаем цикл материалов «Интересные...

История «Хранителя», покорившего сердца жителей ВладимираПродолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Этой осенью для многих жителей областного центра и гостей города стало открытием — появление гигантского изображения «Хранителя» на Вокзальном спуске. Данная работа покоряет не только безупречным исполнением, но и своей философией, потрясающей энергетикой. Это прямое доказательство того, что уличное искусство давно вышло «за рамки» просто граффити.Но кто же автор гигантской картины? И какую главную идею это изображение олицетворяет по задумке самого художника? На все вопросы корреспонденту ГТРК «Владимир» ответил автор работы «Хранитель» - 32-летний Кирилл Ведерников, уроженец города Вязники.Диалог художника и города- У многих владимирцев возникает главный вопрос: кто же держит в руках церковь, оберегая её? Это ангел?- Да, в правой части изображен Ангел, держащий и оберегающий церковь. Он представлен как образ Духовного пространства. В левой части картины изображен Лев, лежащий рядом с ветхозаветной горой, олицетворяющей природное начало. При этом он - символ княжеской власти Древней Руси. Лев, в свою очередь, олицетворяет силу, красоту и мудрость. Соединение природного и духовного начал является продолжением древнерусской традиции.- Что вы хотели сказать своей картиной «Хранитель»? И как долго работали над ней?- В моём творчестве присутствует несколько вариаций образа «ангела с церковь», которые я реализовал на холсте, в графике, а также в виде инсталляции в парке Эрлангена в Германии. Пожалуй, самый знаковый и масштабный вариант образа получился как раз во Владимире на стене здания у вокзала. Над работой я трудился около 10 дней. Сложности заключались в процессе подготовки стены, потому что где-то необходимо было сохранить текстуру кирпича, а где-то выровнять поверхность для живописи при помощи цемента. Были приложены максимальные усилия организаторов. Благодаря фестивалю «Загфест», а также при поддержке Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике удалось воплотить этот замысел. Теперь «Хранитель» украшает город.- Очень хотел сделать её… в стиле старинной фрески. Передать в работе «отпечаток времени» за счет фактуры. Ну, и, конечно, приятно получать тёплые отзывы от владимирцев, оценивших «Хранителя».- На самом деле я долго думал, каким же должно быть уличное искусство — монументальное… во Владимире? И пришёл к выводу, что в работах важно сохранить и подчеркнуть древнее, но при помощи современных форм и стилистики.На заметку:Работы Кирилла Ведерникова — своеобразный симбиоз граффити приемов и академического рисунка. При этом стиль автора впитал в себя традицию Древнерусской иконы, русского авангарда и немецкой готики.- Как давно занимаетесь этим видом искусства? Почему "большие объёмы"?- С 2007 я начал рисовать граффити, этот процесс впоследствии перерастёт в интерес к монументальному искусству. И в дальнейшем закончив Суздальское реставрационное училище начинается формироваться мой пластический стиль. Почему выбираю «большие объёмы»? Есть художники, которые разрисовывают здания в 18-20 этажей. В данном случае я всё же работаю со «средним» размер архитектуры, то есть от двух до пяти этажей. Для меня важно, чтобы работа вписалась в окружающую среду. А также мои работы достаточно детализированы, требуют большой концентрации и сил.- Сам формат уличного искусства привлекает тем, что работа никому не принадлежит. Картина становится частью городского пространства, и, соответственно, ее могут наблюдать разные люди, которые даже не интересуются искусством. И она подсознательно вызывает какие-то мысли, возникает внутренний диалог зрителя с произведением. Для меня это очень важно! Особенно... когда ты создаешь не простую форму, скажем так. Эстетически поработать с пространством — это, конечно, хорошо, но сделать просто красивую картинку — мало, хочется большего. У меня все-таки более символическое и философское искусство.Это интересно!Кирилл Ведерников является членом Союза художников. Он принимал участие в международных конкурсах, различных выставках и фестивалях. Его работы были и находятся во многих городах России, в Италии, Греции, Болгарии и Германии.На фото - Кирилл Ведерников- Видим, что ваши работы есть во многих городах, где проходят фестивали, вроде "ЗагФеста"…- Да, подобные фестивали дарят возможность реализовать какие-то новые художественные замыслы, оригинальные идеи. И фестивали все-таки ищут интересных авторов, за что организаторам отдельное спасибо! Это способ коммуникации с городской средой. Потому что, увы, монументального искусства сейчас нет. Наблюдаются лишь его «остатки». Фестивали же дарят возможность - работать (официально) с большим размером, поэтому стараюсь активно принимать участие в таких мероприятиях. А также благодаря им удаётся путешествовать, открывать новые города и уголки России и Мира.- На ваш взгляд, хорошая картина.... — это какая картина?- Мне кажется, хорошая картина — это, в первую очередь, произведение, несущее в себе концентрат эмоции и переживаний автора. Как бы фрагмент созданного им мира, который вторгся в действительность. Но, к сожалению, немногие умеют полноценно считывать богатство визуального языка. В основном аудитория все-таки больше склонна к тексту. И поэтому людям нужны какие-то интерпретации и комментарии к картинам. Лично для меня энергетический заряд в работе важнее. Картина может быть даже... некрасивой в какой-то степени, но она будет вызывать сильные чувства, трогать нотки вашей души. А может быть работа — идеальной, «вылизанной», как говорится, «слащавой и красивенькой», но при этом абсолютно ничего не вызывать. И, кстати говоря, большинство в современном мире как раз стремится к подобному «пластику». Хотя да, тут тоже можно поспорить. Это лично мое мнение. Разные периоды, разные процессы никто не отменял. Мне кажется, действительно хорошее произведение остается во времени. Оно существует. Оно продолжает жить за счет того, что у него есть какой-то такой заряд. А все остальное как-то рассеивается и исчезает. Особенно в нашем мире, в котором все начинает двигаться с какой-то невероятной — просто космической скоростью.Граффити-культура и «стрит-арт» - есть ли разница?В заключение хотелось бы отметить, что изначально граффити-культура была тесно связана с другими субкультурными направлениями. И проникла она в Советский Союз в конце 80-х вместе с журналами и кассетами. Помните, как это было популярно когда-то?И всё же другой формой изобразительной практики, связанной с пространством улицы, стал «стрит-арт» (уличное искусство), который вобрал в себя множество приёмов. Это, например, городские инсталляции, «стикеры» и пр.Несмотря на связь с граффити-культурой, у уличного искусства есть ряд принципиальных различий. Самое важное из них - адресат визуального послания. В случае «стрит-арта» - он не ограничен субкультурными рамками, как в «граффити-культуре».Желание донести своё послание до большого круга людей сочетается с критическими - социальными и культурными взглядами — вот главная «изюминка» уличного искусства. И наш земляк — Кирилл Ведерников один из немногих, кому удаётся «зацепить» и покорить сердца публики своими философскими работами. Как когда-то писал Аристотель: «Цель искусства - представлять не внешний вид вещей, а их внутреннее значение».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Кирилла ВедерниковаЧитайте также:Художественный мир Виталия Черногалова: от заснеженного Суздаля до солнечного Херсонесаhttps://vladtv.ru/culture/139661/Декоратор из Владимира рассказала о том, как искусство ленд-арта вдохновляет россиянhttps://vladtv.ru/culture/138697/Владимирский архитектор создал Дом-скалу для глэмпинга https://vladtv.ru/society/134417/