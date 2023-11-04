Как Владимирская область отметила государственный праздник — День народного единства? Вместе со...

Как Владимирская область отметила государственный праздник — День народного единства?Вместе со всей страной Владимирская область отметила государственный праздник - День народного единства. В нашем регионе главным центром торжеств стал древний Суздаль. В Спасо-Евфимиевом монастыре - в нём покоится национальный герой России - князь Дмитрий Пожарский - прошел праздничный митинг.О дате, которая объединяет - Мария Платанюк.Дмитрию Пожарскому - благодарная Родина. У подножия монумента национальному герою - красные и белые гвоздики. А на центральной улице древнего Суздаля - патриотический автопробег. Колонна едет с государственными флагами и символикой "Единой России".Конечная точка маршрута - обитель-крепость на левом берегу Каменки. Музейный град и место переплетения судеб. Отчизны и ее сыновей.Мария Платанюк:- Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1352-ом, и сегодня - твердыня истории и православия. Один из самых известных духовных центров нашей необъятной страны. Именно сюда, перед походом Народного ополчения на Москву, в которой засели иностранные интервенты, приезжал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Приезжал, чтобы поклониться могилам своих предков и попросить небесных заступников о даровании победы Отечеству.Место памятного митинга неизменно. Мавзолей из белого мрамора с мозаичной иконой Спаса Вседержителя на фронтоне. Место захоронения Спасителя Отечества - суздальского князя, воеводы Дмитрия Пожарского. Рука об руку он со своим соратником - гражданином Козьмой Мининым - на бронзовом барельефе, который украшает вход в мавзолей.- За веру и Отечество жизнь положивши, и тебе славу воссылаем…В День народного единства в Спасо-Евфимиевой обители - представители правительства Владимирской области, Законодательного Собрания, лидеры общественных организаций, представители различных конфессий.К могиле Дмитрия Пожарского - чей пример служения Отечеству навсегда в истории нашей великой страны - возлагают венок от руководства региона.Александр Ремига, первый заместитель губернатора, уверен: единство - наш самый прочный фундамент. То, что позволяет выстоять во время вызовов и угроз. С ним солидарны и региональные парламентарии.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- То понимание, как мы относимся к друг другу вне зависимости от вероисповедания, от национальности. И в основе всего этого лежит любовь. Это нам позволяет преодолевать те сложности, которые выпадают на наше время. И только сплочённость и наше единство позволяют нам сохранять наше государство. И сегодня каждый, без исключения, в нашей стране понимает значимость этого праздникаДмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Исторические параллели, о которых я говорил, они, конечно же, очевидны. Мы стоим перед большой угрозой, которая угрожает нашему суверенитету, нашей безопасности. И самое главное, перед лицом этих угроз - быть всем вместе. И идти только вперёд.В начале 17-ого века "земля собиралась" за веру и Отечество. К этому из плена взывал подвижник - Патриарх Гермоген.Окончание Смутного времени - это и духовный подвиг народа. С образом Казанской Божьей матери ополченцы шли освобождать Москву."Когда едины - мы непобедимы". Об этой истине говорит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- В это трудное время мы молимся о народном единстве, о том, чтобы было взаимопонимание и межрелигиозное, и межнациональное. Без этого у нас просто нет будущего. Поэтому религиозные деятели стараются понимать друг друга.Почтить память Дмитрия Пожарского приехали и юные педагоги из Липецкой области. В нашем регионе они стали участниками форума "Благодарная Россия".Евгения Максимюк, участница форума "Благодарная Россия" (Липецкая область):- Очень важно, что в такой многонациональной стране, в которой больше 150 национальностей, народностей, уделяется именно такое внимание этому празднику. Только в единстве сила. И это действительно очень ценно и правильно. Особенно в такое время.И, конечно, в День Народного Единства россияне говорят о героях нашего времени. Тех, кто сегодня защищает рубежи страны. Участниках специальной военной операции. Тех, кто сейчас на передовой.Нина Лысенко, жительница г. Суздаля:- Они именно на защите каждого из нас стоят. Нашей Родины.- Что бы Вы пожелали нашим бойцам сегодня?- Держаться. Мы их любим. Всегда помним о них. И молимся за них. Победы им! И нам тоже!Приближает Победу сила ЕДИНЕНИЯ. "Наша правда!" - эти слова Пожарского - сквозь столетия- всё также современны.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".