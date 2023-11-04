Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский спели гимн богачей.

Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский спели гимн богачей.Некоторые артисты, достигнув определенной высоты в карьере, начинают казаться недосягаемыми. Успех, достаток и состоятельность разительно влияет на их творчество. Так, Филипп Киркоров, который когда-то пел понятные всем песни о любви – о том, что действительно близко каждому – теперь прославляет шикарную жизнь.Артист вместе с коллегой Михаилом Шуфутинским представил клип на песню "Жара Дубая". В новой композиции певцы поют о красивом отдыхе в ОАЭ: "Нам жара Дубая что-то шепчет, обнимая. Лед плавится и тает, как платина в хрустале…". При этом непонятно, почему клип решили снять в фотостудии, а не в Эмиратах на берегу Персидского залива. Уж наверняка артистам по карману организовать съемки в Дубае.Тем не менее, Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский, выпустив такую песню, отдалились от простых людей, благодаря которым и прославились. Многие поклонники артистов далеки от Дубая во всех смыслах этого слова, а значит, песня вряд ли станет хитом.Конечно, композиция придется по душе элитной тусовке Москвы, для которой Дубай стал родным местом из-за наличия там бизнеса и недвижимости. Немудрено, что многие звезды шоу-бизнеса уже вовсю рекламируют новую работу Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.К слову, Филипп Киркоров не стал изменять своим традициям: он просто перепел песню другого исполнителя – Buscemi. В 2018-м была представлена композиция Luna Misteriosa, аранжировку которой российский артист позаимствовал для "Жары Дубая".