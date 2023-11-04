Композиция советника губернатора Владимирской области, гитариста Романа Мирошниченко - абсолютный...

Композиция советника губернатора Владимирской области, гитариста Романа Мирошниченко - абсолютный победитель международного конкурса.Международный конкурс композиторов оригинальной музыки для кино, телевидения, рекламы и видеоигр FMC был основан в 2018 году в Братиславе. На сегодняшний день он является крупнейшим «состязанием» медиакомпозиций в Европе.Как стало известно, инструментальная композиция Романа Мирошниченко "Bodhrán's Magic" — абсолютный победитель FILM MUSIC CONTEST (FMC) в категории "Инструментальная музыка".Сообщается, что в записи трека приняли участие лауреат «Грэмми», виртуозный американский скрипач палестинского происхождения Чарли Бишарат, всемирно известный перкуссионист Гумби Ортиз, мультиинструменталист из Дании Хенрик Андерсен, московский бас-гитарист Олег Канаков и солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии: Александр Ананский, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Андрей Шевляков.Это интересно!В канун 2022 года электрическая версия «Bodhrán's Magic» уже успела получить признание мирового уровня — поднявшись наряду с произведениями Hans Zimmer, Allan Silvestri и Howard Shore на пьедестал номинантов премии Hollywood Music In Media Awards.Победители и призеры FMC были объявлены 3-го ноября, а церемония награждения пройдет 9-го ноября (2023 года) в Будапеште.Фото: Роман Мирошниченко