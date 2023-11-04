МВД России подготовлен видеопроект, посвященный Дню народного единства. 4 ноября в нашей стране...

МВД России подготовлен видеопроект, посвященный Дню народного единства."4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства, который учрежден в память о важнейших исторических событиях 1612 года.В тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Однако этот праздник призывает граждан нашей многонациональной Родины помнить не только о том, что происходило более 400 лет назад, но и о том, что сегодня процветание современной России зависит от сплоченности и духовного единства всех населяющих ее народов.Среди тех, кто защищает наше государство, стоит на страже закона и порядка, – сотрудники органов внутренних дел. Полицейские со всех уголков страны днем и ночью выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от криминальных посягательств, обеспечивают безопасность и спасают людей в экстремальных ситуациях.Самоотверженной службе сотрудников полиции посвящены рассказы курсантов Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, представленные в видеопроекте, который подготовлен ко Дню народного единства Пресс-центром МВД России совместно с Центральным музеем Министерства. Символично, что главный ведомственный музей был открыт именно в этот день более 40 лет назад – 4 ноября 1981 года.Курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.АВТОР: Пресс-центр МВД России