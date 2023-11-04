Народные приметы на 5 ноября. Что предвещает снег, выпавший в День Якова? У праздника несколько...

Народные приметы на 5 ноября. Что предвещает снег, выпавший в День Якова?У праздника несколько названий из народа: Яков Гужник, Яков день и Яков Праведный.Иаков - сын святого Иосифа, который был супругом Божьей Матери. Родился будущий апостол еще до того, как Иосиф обручился с Марией.Яков Младший - один из семидесяти апостолов. Его называли «братом Господним».С древних времен Яков день праздновали активно и весело. Люди развлекались «пчелиными играми», громко жужжали и угощались медом.Яков Праведный был наречен днем мужской работы. В этот день представители сильного пола занимались столярными, плотницкими и скобяными делами, а также изготавливали на зиму валенки.5 ноября также называют Гужники, от слова «гуж» (часть упряжи лошадей). Девушки в этот день выходили на поиски женихов. Они предварительно изготавливали праздничные вожжи, чтобы затем вручить их своему избраннику.Мерилом выбора становилось отношение парня к работе. Трудолюбивый юноша сразу привлекал к себе внимание невест.Что рекомендуется обязательно сделать в День Якова?В Яков день хорошие хозяева старались «закормить» землю. Для этого брали кусочки пирога, который остался с празднования Казанской иконы Божией Матери и крошили его по полям. Прилетевшие птицы клевали пищу и пели. Считалось, что это радовало (и успокаивало) землю-матушку.4 ноября принято было последний раз перед наступлением зимы сходить в лес за дровами, поскольку к этому дню заготовка должна быть закончена. Были уверены, что чем больше человек принесет дров - тем больше тепла будет в его доме (в прямом и переносном смысле).В этот день рекомендуется обязательно обратить внимание на осадки, а точнее — на снег. Если он выпадал и не таял — прогнозировали теплую и мягкую зиму.Если метёт «твердая снежная крупа» - нужно подготовиться к продолжительному ненастью, поскольку настоящая зима с устойчивым снегом придет не раньше 22 ноября.В народе говорили: «Много меда съесть – скоро разбогатеть».Что нельзя делать в День Якова?В день Якова стоит отказаться от походов в магазин. Серьезные денежные траты сегодня сулят проблемы в будущем.Не берите в долг и не давайте взаймы другим – иначе, вы можете не только не получить свои деньги обратно, но и столкнуться с финансовыми трудностями.Народные приметы на 5 ноября«Град – скорый приход морозов»;«Проливной дождь – к обильному урожаю»;«Если тучи в непогоду окрашены в яркий цвет – следует ожидать непогоды»;«Первые морозы продержатся не более трех дней».Фото: pxfuel.com