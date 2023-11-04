Правительство Владимирской области опубликовало «видео-путешествие» по России.
В официальном...
Правительство Владимирской области опубликовало «видео-путешествие» по России.
В официальном telegram-канале Правительства Владимирской области сегодня - в День народного единства было опубликовано «видео - путешествие» по России:
«… Каждый регион является неповторимым, но вместе они образуют единое национальное единство!» - основная идея ролика.
… Мы приглашаем вас окунуться в мир уникальности каждого народа и региона, исследовать их отличия и особенности.
От северных просторов до южных горных вершин!
Каждый регион России вносит свой вклад в общую мозаику нашей страны.
Источник видео: https://t.me/region33vladimir