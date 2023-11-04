Правительство Владимирской области опубликовало «видео-путешествие» по России. В официальном...

Правительство Владимирской области опубликовало «видео-путешествие» по России.В официальном telegram-канале Правительства Владимирской области сегодня - в День народного единства было опубликовано «видео - путешествие» по России:«… Каждый регион является неповторимым, но вместе они образуют единое национальное единство!» - основная идея ролика.… Мы приглашаем вас окунуться в мир уникальности каждого народа и региона, исследовать их отличия и особенности.От северных просторов до южных горных вершин!Каждый регион России вносит свой вклад в общую мозаику нашей страны.Источник видео: https://t.me/region33vladimir