Прекрасные и ужасные: специалисты рассказали о популярных, но ядовитых растениях Владимирской...

Прекрасные и ужасные: специалисты рассказали о популярных, но ядовитых растениях Владимирской области.Продолжаем рубрику "Во саду ли, в огороде". Спросите любого, любит ли он ландыши. И услышите положительный ответ. Они нередкие гости на картинах известных художников, фотографиях, о них слагают стихи и песни. Они смотрятся нежно... и обладают приятным запахом.- Я прямо сейчас ощутила аромат духов «Диориссимо» от Кристиана Диора с верхней ландышевой ноткой. Между прочем, любимые духи принцессы Дианы. Основа многих цветочных запахов - аромат этого весеннего цветка. И… совсем не хочется думать, что это - ядовитое растение. При большом попадании ландыша в организм его токсины вызывают весьма неприятные ощущения: от тошноты и диареи до аритмии и судорог. А ведь это не единственное подобное растение. Обладающее красотой и вместе с тем столь коварными свойствами. Давайте с ними познакомимся.Напомним, ведущие рубрики - Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, есть замечательные растения. Красивые. При этом мы не знаем, что они небезопасны...- Я в этом году купила «Ясенец кавказский». Он может вызывать ожоги на коже. Но я с ним буду очень осторожно обращаться. Буду работать в перчатках, в закрытой одежде. Я захотела иметь это растение у себя. Он очень красиво цветёт. И любоваться издали. Если много накопится паров рядом с ним, если зажечь спичку - воздух может загореться. Но это бывает в горах, где много произрастает Ясенцов. Отметим, что он сильный эфиронос. Или, например, Сон-трава - Прострел. Очень привлекательное растение, рано весной цветёт. Когда его срываешь, то можешь получить химический ожог, сыпь и пузыри на коже. А также это охраняемое растение. В любом случае трогать его нельзя!Или, например, Купальница азиатская, Жарки. Она содержит ядовитые вещества и в корнях, и в зелёных частях. Влияет плохо на центральную нервную систему человека.У нас также растёт простая Купальница. Это семейство Лютиковых.Обратите внимание, что все растения семейства лютиковых в той или иной мере содержат ядовитые вещества. Та же Анемона! Цветы нежные и очень красивые. Но вдыхание ароматов Анемоны может вызывать раздражение слизистой дыхательных путей, глаз, а также удушье.А ещё сегодня аквилегию (Водозбор) многие выращивают. Она хороша, особенно махровые сорта. Но семейство-то Лютиковых! Надо соблюдать осторожность.- После таких комментариев стало страшно выходить к клумбе, тем более работать...- Но вы же в перчатках работаете, «рыхлилкой», лейкой поливаете. Вы до неё не дотрагиваетесь. И букеты не делаете. А вьюнок полевой. Сорняк. Мы его пропалываем, а он ядовитый. Содержит токсичные алкалоиды - конвольвин и конволомин. Действуют слабительно. Тошнота и рвота может быть.Дурман обыкновенный, Белена чёрная. Можно отравиться! Ещё Дельфиниум. Он настолько украшает участок. Высокий. У него разнообразная окраска: от белой до тёмно-фиолетовой. Многолетнее растение. Долго цветёт. Так же как и Аконит, к одному семейству принадлежит. У Аконита клобучкового - от корней до цветка всё ядовито. Даже запах его опасен для человека. Тоже охраняемое растение.- А может извести вообще такие растения? Есть масса других привлекательных и цветущих. Главное, безопасных.- Ни в коем случае! В природе всё сбалансировано. Уничтожишь один, там по цепочке и другие виды исчезнут. Причём, многие из перечисленных являются лекарственными растениями. Все знают и Наперстянку, и Белокопытник, и Клещевину. Их специально выращивают. Многие ядовитые растения полезны. А кто-то в животном мире питается этими растениями и на них яд не действует. Так что выращивайте эти растения, просто соблюдайте осторожность.Теперь вы знаете, какими прекрасными растениями нужно любоваться издали. И ухаживать за ними с осторожностью.Спасибо ведущим рубрики Виктории Михеевой и Валентине Блиновой.Фото: pxfuel.com