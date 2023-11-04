Сегодня Владимирская область отмечает День народного единства. И, конечно, особым местом...

Сегодня Владимирская область отмечает "День народного единства".И, конечно, особым местом торжеств будет Суздаль, где находится усыпальница князя Дмитрия Пожарского - одного из руководителей Народного ополчения 1612 года.Мраморный мавзолей на месте захоронения Спасителя Отечества открыт в 2009. Он стал точной копией своего предшественника, возведенного на народные пожертвования со всей России.Это место было и остается символом единения и благодарной исторической памяти.На площади возле мавзолея сегодня традиционно пройдет митинг с участием первых лиц области. И торжественная церемония возложения цветов. А уже через полчаса в Спасо-Евфимиевом монастыре начнется божественная литургия - ее совершит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Напомним, что за алтарем главного храма обители и покоится герой России - Дмитрий Пожарский.