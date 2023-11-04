Сегодня Владимирская область отмечает День народного единства.
И, конечно, особым местом...
Сегодня Владимирская область отмечает "День народного единства".
И, конечно, особым местом торжеств будет Суздаль, где находится усыпальница князя Дмитрия Пожарского - одного из руководителей Народного ополчения 1612 года.
Мраморный мавзолей на месте захоронения Спасителя Отечества открыт в 2009. Он стал точной копией своего предшественника, возведенного на народные пожертвования со всей России.
Это место было и остается символом единения и благодарной исторической памяти.
На площади возле мавзолея сегодня традиционно пройдет митинг с участием первых лиц области. И торжественная церемония возложения цветов. А уже через полчаса в Спасо-Евфимиевом монастыре начнется божественная литургия - ее совершит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
Напомним, что за алтарем главного храма обители и покоится герой России - Дмитрий Пожарский.