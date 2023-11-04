Автор и исполнитель SHAMAN выступил на открытии выставки Россия.

Автор и исполнитель SHAMAN выступил на открытии выставки "Россия".4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ распахнула свои двери международная выставка-форум "Россия". В рамках открытия также прошел праздничный концерт, на котором выступил Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.Певец исполнил песни из своего репертуара, например, патриотическую композицию "Я русский", и гимн России. Вместе с SHAMAN'ом на одной сцене выступили и ребята из "Хора первых". Вместе с ними певец исполнил уже всем полюбившийся хит.На выставке "Россия" демонстрируются различные достижения в науке, технологиях, культуре. Так, 89 регионов и множество крупных российских компаний сегодня открыли свои экспозиции. Каждый посетитель сможет по достоинству оценить достижения страны и взглянуть на ее будущее через призму настоящего и прошлого.Выставка просуществует до 12 апреля 2024 года. Для гостей организовано 13 экскурсионных маршрутов и более 500 увлекательных мероприятий каждый день. Вход бесплатный. На отдельные мероприятия потребуется регистрация на сайте выставки.Ранее "Дни.ру" о том, что SHAMAN может войти в список самых высокооплачиваемых звезд, особенно на предновогодних корпоративах.