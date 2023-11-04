В бронзе увековечат шестерых мастеров

Скульптурную композицию «Ковровские оружейники» открыли во Владимирской области в День народного единства, 4 ноября.Как сообщает региональное правительство, в бронзе увековечат самых знаменитых оружейников, чьи имена связаны с Ковровом — это Василий Дегтярёв, Сергей Симонов, Владимир Фёдоров, Семён Владимиров и Георгий Шпагин. Еще одна фигура Петра Горюнова пока в работе и он присоединится к коллегам после.Композицию разместили рядом с музеем «Ковров - город оружейной славы», ее автор — Михаил Блинов.Ранее мы писали, что в Гусь-Хрустальном поставят .