В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Владимирской области выделено около 76...

В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» Владимирской области выделено около 76 млн рублей.Если быть ещё точнее, то согласно Распоряжению от 24 октября 2023 года №2957-р Правительства РФ, сумма — 75 935, 7 млн рублей.В общей сложности субъекты получат более 2 млрд рублей уже в 2023 году.Деньги направляются для создания (развития) и оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.На официальном сайте Правительства России сообщается, что работа ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году.Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием.Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи.Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами совсем недавно - 30 октября(2023 года):«Нужно обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе и тем, кто живёт в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача или ездить за лекарствами», – подчеркнул Михаил Мишустин.Фото: pxfuel.com