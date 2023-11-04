В Суздале стартовали торжества в честь Дня народного единства. Они начались с патриотического...

В Суздале стартовали торжества в честь Дня народного единства.Они начались с патриотического автопробега.Колонна автомобилей проехала по главной улице Суздаля.А в эти минуты (4 ноября, 11:15) митинг проходит в Спасо-Евфимиевой обители, у стен мавзолея Спасителя Отечества, князя Дмитрия Пожарского - одного из руководителей Народного ополчения, освободившего Москву от иностранных интервентов в 1612 году.Фото: Мария Платанюк, ГТРК "Владимир"