Григорий Лепс откровенно поговорил с журналистами.

Григорий Лепс откровенно поговорил с журналистами.Недавно в московском кремле состоялся концерт в честь столетия легендарного композитора Исаака Шварца. Гостем торжественного мероприятия стал эстрадный исполнитель Григорий Лепс, который, откровенно побеседовав с журналистами, сделал громкое признание: у него есть внебрачный сын.Артист сказал, что виделся с сыном только один раз. По его мнению, в общении совершенно нет смысла, так как его сын – абсолютно взрослый человек, у которого имеется своя замечательная семья и хорошая работа.Также эстрадный певец отметил, что у многих людей есть дети, рожденные вне брака, включая звездных личностей. Это, конечно, понятно, но нельзя не отметить, что далеко не все готовы об этом честно говорить, как Григорий Лепс.Напомним, что Григорий Лепс дважды связывал себя узами брака. Его первой женой была Светлана Дубинская, которая родила певцу дочь Ингу. В 2022 году Инга стала мамой, а артист – соответственно, дедушкой.Второй женой Григория Лепса стала танцовщица из группы певицы Лаймы Вайкуле Анна Шаплыкова. В этом браке на свет появились дочери Ева и Николь, а также младший сын Иван. Однако в декабре 2021 года артисты решили официально развестись после 20 лет совместной жизни.