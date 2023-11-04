Во Владимире горожане смогут бесплатно посетить интересные экспозиции и поучаствовать в...

Во Владимире горожане смогут бесплатно посетить интересные экспозиции и поучаствовать в мастер-классе по созданию книжной иллюстрации.Напомним, всероссийская акция проходит 4 ноября. И Центр пропаганды ИЗО во Владимире приглашает на «Ночь искусств».Сегодня можно будет бесплатно посетить следующие экспозиции:«Владимирская школа живописи» (2 этаж) с 19:00 до 22:00«Импрессионизм Константина Горбатова» из собрания Музея «Новый Иерусалим» (3 этаж) с 19:00 до 22:00Выставка «Искусство XX века» из собрания НГХМ (4 этаж) с 19:00 до 22:00Какие ожидаются интересные мероприятия?Экскурсия по выставке «Импрессионизм Константина Горбатова» (3 этаж) 19:15 и 20:30Встреча с искусствоведом «Василий Кандинский» (4 этаж) 19:30Экскурсия по выставке «Искусство XX века» (4 этаж) 21:00Презентация книги «Еловый чай», Дубровина Светлана (2 этаж), художественный салон , 20:00Мастер-класс «Творческая мастерская по созданию книжной иллюстрации» (2 этаж)Художественный салон, 20:30Вход на действующие экспозиции - свободный.Фото: https://vk.com/izo33